Magia di Irving, il fenomeno di Dallas si scalda in vista dei playoff

Dallas-Denver, le due squadre si trovano in perfetta parità, 105-105, rimessa Dallas a 2.8 secondi dal suono della sirena che sancisce la fine della partita. Rimessa per la squadra di coach Jason Kidd, che si appresta a battere Maxi Kleber. Il tedesco serve Kyrie Irving, che in linea di massima è sempre una cosa giusta. Il numero 2, una volta ricevuta palla, si accentra e, nonostante la super difesa di Nikola Jokic, fa partire dalla mano sinistra un floater pazzesco che si insacca allo scadere, per il 107-105 finale e per la gioia di Dallas e per il suo pubblico presente all’American Airlines Center, con Luka Doncic che guarda i suoi compagni incredulo per l’incredibile colpo di classe del numero 2. Vittoria fondamentale in chiave playoff e prestazione di Irving fenomenale, anche perché il fuoriclasse ex Brooklyn Nets sta seguendo il ramadan, essendo di religione musulmana.

L’ex Cleveland mette a referto ben 24 punti, 7 rimbalzi e 9 assist, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore impossibile da marcare nell’uno contro uno. Con le sue incredibili doti nel ball-handling, tra i migliori in assoluto, la capacità di arrivare al ferro e la sua esplosività incontenibile, Dallas quest’anno può veramente regalarsi una bella cavalcata playoff, anche perché il fenomeno che ha vestito maglia dei Boston Celtics ne sa qualcosa in termini di post-season, senza dimenticarsi che nella leggendaria gara 7 di Finals tra Golden State e Cavs, il tiro decisivo lo realizzo proprio il nativo di Melbourne.

Kai sicuramente fuori dal campo è stato protagonista di vicende che hanno fatto discutere, e che lo hanno portato anche ad essere squalificato, ma con la palla tra le mani, l’ex prima scelta del draft del 2011 sa cosa fare, e vederlo giocare è sempre un bel vedere, perché tira sempre fuori la giocata mozzafiato fuori dal cilindro. Oltre ad Irving, nel match con i Nuggets anche Doncic non si è fatto attendere, realizzando 37 punti, 3 assist e 10 rimbalzi, regalando così anche lui l’ennesima grande prestazione stagionale, e soprattutto la tripla che vale la parità a pochi secondi dalla fine. Ora i Texani faranno di tutto per mettere la firma per la qualificazione, per migliorare rispetto la scorsa stagione, dove si fermarono alla regular season. Per gli amanti della palla a spicchi non vediamo l’ora di vedere lo spettacolare duo Irving-Doncic per la prima volta ai playoff.