Tennis, Nadal: “In questi giorni annuncerò quando tornerò e dove”

Il campione spagnolo di tennis Rafael Nadal nei giorni scorsi ha ufficialmente annunciato il suo ritorno in gara per il 2024. Da tempo il 37enne era tornato ad allenarsi per provare a lasciare indietro gli infortuni di questa stagione e riuscire ad essere in campo.

Oggi, sul suo profilo Instagram, Nadal ha pubblicato un nuovo post scrivendo: “Ieri ho confermato che sarei tornato. Rimanete sintonizzati in questi giorni perché deciderò ed annuncerò con il mio team quando tornerò e dove!“.