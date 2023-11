Golf, World Tour Championship: a Dubai i francesi guidano la classifica dopo il primo turno

A Dubai parla francese il primo round del DP World Tour Championship, ultimo torneo stagionale del massimo circuito europeo maschile di golf. Negli Emirati Arabi Uniti dopo il primo round Julien Guerrier e Matthieu Pavon guidano la classifica, con uno score di 67 (-5) colpi, insieme al danese Nicolai Hojgaard.

Al Jumeirah Golf Estates (Earth Course, par 72), dietro di loro ecco un altro transalpino, Antoine Rozner, quarto con 68 (-4) al fianco dello svedese Jans Dantorp e al polacco Adrian Meronk, alla ricerca del quarto successo stagionale.

Nell’evento clou delle Rolex Series, che mette in palio 10.000.000 di dollari complessivi, di cui 3.000.000 andranno al vincitore, e vede in campo i migliori 50 giocatori del DP World Tour 2023, falsa partenza per i due big più attesi. Il nordirlandese Rory McIlroy, numero 2 del world ranking e già sicuro campione della Race to Dubai, è 15simo con 71 (-1) dopo un giro altalenante avvalorato da cinque birdie e macchiato da quattro bogey. Più indietro ancora lo spagnolo Jon Rahm, secondo nel world ranking. Il vincitore del DP World Tour Championship nel 2022, ma anche nel 2019 e nel 2017, a Dubai è solo 24simo con 72 (par).