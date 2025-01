Il programma della giornata di martedì 7 gennaio 2025 per quanto riguarda i tornei di tennis che si disputano ad Adelaide (combined), Auckland (maschile), Hobart (femminile) e Melbourne (qualificazioni Australian Open). Proseguono gli eventi di scena in Oceania con vari azzurri impegnati. Lucia Bronzetti è stata ripescata come lucky loser a Hobart, mentre in Nuova Zelanda c’è il derby Nardi-Cobolli oltre all’esordio di Lorenzo Sonego. Protagonisti infine Bolelli/Vavassori in doppio e tre azzurri (Bellucci, Errani e Brancaccio) nel tabellone cadetto dell’Happy Slam.

Ordine di gioco Atp/Wta Adelaide

Entra nel vivo il torneo sul cemento australiano, che vede in scena numerosi incontri di primo turno. Spicca ovviamente la sfida tra Danielle Collins e Ons Jabeur, ma sono tanti i match interessanti con tennisti di spicco impegnati. In campo anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che inaugureranno il loro cammino contro gli australiani Fancutt/Romios.

CENTRE COURT

Ore 01:30 – Vukic vs Giron

a seguire – (6) Bublik vs Kecmanovic

Non prima delle 05:00 – (8) Ostapenko vs Frech

Non prima delle 09:00 – (8) Etcheverry vs (WC) Schoolkate

Non prima delle 10:30 – (4) Collins vs (WC) Jabeur

SHOW COURT 1

Ore 01:30 – Haddad Maia vs Keys

a seguire – Noskova vs Sakkari

Non prima delle 05:30 – (Q) Hanfmann vs (7) Nakashima

a seguire – Goffin vs (LL) Hijikata

a seguire – (7) Kalinskaya vs (Q) Bencic

COURT 4

Ore 01:30 – (Q) Duckworth vs (WC) Tu

a seguire – (Q) Bouzkova vs Samsonova

a seguire – (Q) Siniakova vs (6) Shnaider

a seguire – Kostyuk vs Shnaider

COURT 3

Ore 01:30 – (LL) Guinard vs Safiullin

a seguire – Cazaux vs (Q) Walton

Non prima delle 07:30 – (3) Bolelli/Vavassori vs Fancutt/Romios

Ordine di gioco Atp Auckland

Dopo l’eliminazione di Luciano Darderi, sconfitto da Borges, scendono in campo gli altri tre azzurro ai nastri di partenza. Alle 23:30 italiane sono infatti programmati il match di Lorenzo Sonego, opposto al canadese Diallo, e il derby tra Luca Nardi (proveniente dalle qualificazioni) e Flavio Cobolli (sesta forza del seeding).

CENTRE COURT

Ore 23:30 – (Q) Nardi vs (6) Cobolli

a seguire – Norrie vs (LL) Diaz Acosta

a seguire – Martinez vs Monfils

Non prima delle 06:30 – (SE) Muller vs Mensik

GRANDSTAND

Ore 23:30 – (WC) Diallo vs Sonego

a seguire – Struff vs Bu

COURT 2

Ore 23:30 – Navone vs (LL) Mannarino

a seguire – (Q) Basavareddy vs (LL) Comesana

Ordine di gioco Wta Hobart

Ripescata in tabellone come lucky loser, Lucia Bronzetti proverà a riscattare la sconfitta nell’ultimo turno di qualificazioni e se la vedrà contro l’ucraina Anhelina Kalinina. Impegno per nulla semplice contro una tennista che ha iniziato l’anno raggiungendo la semifinale a Brisbane.

CENTER COURT

Ore 02:00 – (1) Yastremska vs Volynets

a seguire – Danilovic vs Joint

Non prima delle 08:30 – (3) Anisimova vs Saville

a seguire – Parrizas Diaz vs (2) Mertens

WEST COURT

Ore 01:00 – Stephens vs Li

a seguire – (5) Sun vs Kenin

a seguire – Gracheva vs (4) Linette

a seguire – Kalinina vs Bronzetti

COURT 8

Ore 01:00 – Blinkova vs Pera

Ordine di gioco qualificazioni Australian Open

Sono stati posticipati per pioggia gli incontri di Mattia Bellucci e Sara Errani, che dunque debutteranno con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia. In campo anche Nuria Brancaccio, opposta alla tedesca Korpatsch. Qui il programma completo.

KIA ARENA

Quarto match dalle 00:00 – (2) Bellucci vs (WC) Marinkov

COURT 5

Terzo match dalle 00:00 – Korpatsch vs Brancaccio

COURT 3

Quarto match dalle 00:00 – (4) Errani vs Korneeva