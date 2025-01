Tripletta italiana nella tappa di Laas, in Italia, valida per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di slittino naturale. Davanti a tutte c’è Evelin Lanthaler, che chiude con un buon 2’07″09 complessivo. Al secondo posto Daniela Mittermair in 2’08″74. Completa il podio tutto azzurro Nadine Staffler in 2’09″10. Appena dietro c’è l’austriaca Riccarda Ruetz in 2’09″37. Quattro italiane nelle prime cinque posizioni con l’altoatesina Jenny Castiglioni quinta in 2’09″61. È dualismo Austria-Italia con le austriache Tina Unterberger (2’10″04), Hannah Nagele (2’13″08) e Naomi Thoni (2’13″27), che chiudono rispettivamente al sesto, ottavo e nono posto. In mezzo la tedesca Lisa Walch, settima in 2’10″40. Completa la top ten la croata Patricija Urbanc, decima in 2’17″59. Più indietro la statunitense Katie Cookman, undicesima in 2’220″54, la tedesca Magdalena Enig, dodicesima in 2’22″52, e la slovacca Lea Krissakova, tredicesima, e ultima, in 2’38″21. La classifica generale dopo tre tappe vede Lanthaler al comando a punteggio pieno con 300 punti, seguono Mittermair con 225 e Unterberger con 195.

La top ten di giornata

Evelin Lanthaler (ITA) 2’07″09 Daniel Mittermair (ITA) +1″65 Nadine Staffler (ITA) +2″01 Riccarda Ruetz (AUT) +2″28 Jenny Castiglioni (ITA) +2″52 Tina Unterberger (AUT) +2″95 Lisa Walch (GER) +3″31 Hannah Nagele (AUT) +5″99 Naomi Thoni (AUT) +6″18 Patricija Urbanc (CRO) +10″50

Al maschile

Sempre Italia protagonista con Florian Clara (2’06″31) davanti a Daniel Gruber (2’06″72). Niente tris azzurro con l’austriaco Michael Scheikl terzo in 2’06″96. Ai piedi del podio lo svizzero Stefan Federer in 2’06″98, che si mette dietro lo sloveno Ziga Kralj, quinto in 2’07″06. Gli altri due italiani Patrick Pigneter (2’07″15) e Alex Oberhofer (2’07″19), chiudono rispettivamente sesto e settimo. Completano la top ten l’austriaco Fabian Achenrainer, ottavo in 2’07″49, lo sloveno Vid Kralj, nono in 2’08″32, e l’altro austriaco Sebastian Feldhammer, decimo in 2’09″19. Nella generale Scheikl comanda con 270 punti ma Clara e Oberhofer si avvicinano rispettivamente con 230 e 216 punti.

La top ten di giornata

Florian Clara (ITA) 2’06″31 Daniel Gruber (ITA) +0″41 Michael Scheikl (AUT) +0″65 Stefan Federer (SUI) +0″67 Ziga Kralj (SLO) +0″75 Patrick Pigneter (ITA) +0″84 Alex Oberhofer (ITA) +0″88 Fabian Achenrainer (AUT) +1″18 Vid Kralj (SLO) +2″01 Sebastian Feldhammer +2″88

Doppio podio azzurro anche nel doppio maschile

Nella giornata di ieri i fratelli Lambacher, Matthias e Peter, hanno ottenuto un ottimo secondo posto sempre sul budello altoatesino. 1’08″69 per il duo azzurro, che ha chiuso davanti all’altra coppia italiana formata da Tobias Paur e Andreas Hofer (1’09″33). Vittoria ai due austriaci Maximilian Pichler e Nico Edlinger in 1’08″60. Quarta e quinta posizione per le due coppie slovacche composte da i fratelli Halcin (1’10″17), Gabriel e Samuel, e i fratelli Neupauer (1’11″03), Peter e Dominik. Sono già 15 i podi conquistati in stagione dal team azzurro, comprese le due vittorie conquistate da Evelin Lanthaler nella tappa d’apertura di Obdach-Winterleiten. Lunedì 6 gennaio la tappa sudtirolese si completa con le prove di singolo: il via alle 10 con la prima frazione femminile.

La top 5 di giornata