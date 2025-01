Giornata di finali quella di sabato 11 gennaio nei tornei di tennis in programma questa settimana tra Australia e Nuova Zelanda. E’ ormai tutto pronto per l’inizio degli Australian Open nella giornata di domenica ed è anche stato diramato l’ordine di gioco, ma prima ci sono quattro eventi da concludere e altrettanti tennisti da essere incoronati campioni. Andiamo quindi a scoprire, torneo per torneo, dal combined di Adelaide all’Atp di Auckland, passando per il Wta di Hobart, orari italiani e palinsesto delle quattro sfide in totale che decreteranno gli altrettanti vincitori dei quattro appuntamenti oceanici.

Atp Adelaide

Il primo a staccare il pass per la finale è stato Felix Auger-Aliassime, capace di superare in tre set Tommy Paul e negargli il debutto in top 10. Il canadese se la vedrà nell’atto conclusivo con un altro statunitense, Sebastian Korda, che al primo torneo dopo un lungo stop ha raggiunto la finale. Dopo la vittoria contro Davidovich Fokina e il ritiro di Kokkinakis, ha superato il serbo Kecmanovic. Il titolo verrà assegnato alle 08:30.

Nella notte italiana invece scenderanno in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori, a caccia del quarto titolo come coppia. Grazie al successo ai danni delle loro bestie nere Arevalo/Pavic hanno infatti raggiunto la prima finale dell’anno. Se la vedranno contro i tedeschi Krawietz/Puetz a partire dalle 04:30.

Wta Adelaide

Derby americano sul cemento australiano, dove la campionessa sarà una tra Jessica Pegula e Madison Keys. La prima ha superato in semifinale Putintseva con il punteggio di 7-6 6-4, mentre la seconda ha beneficiato del ritiro di Samsonova, che ha alzato bandiera bianca dopo due ore di gioco (Keys conduceva 5-7 7-5 3-0). Due i precedenti tra le statunitensi: Pegula ha vinto il primo, a San Diego nel 2022, mentre Keys ha conquistato il secondo l’anno dopo allo US Open. Appuntamento alle ore 06:30.

Atp Auckland

Alle ore 02:00 in Italia va in scena la finale, che vedrà sfidarsi Gael Monfils e Zizou Bergs. Il francese continua a stabilire primati di longevità: questo è il suo 20° anno a livello Atp con almeno una finale raggiunta. A rendere il traguardo ancora più epico è il fatto che al primo turno fosse sotto 6-1 5-2 contro Martinez. Prima finale a livello Atp invece per il belga Bergs, proveniente dalle qualificazioni (dove anche lui se l’è vista brutta, dovendo recuperare da una situazione di set e break di svantaggio).

Wta Hobart

Appuntamento alle ore 03:00 in Tasmania, dove Elise Mertens disputa la sua quarta finale e va a caccia della terza affermazione in un torneo evidentemente a lei molto caro. L’obiettivo è quello di mettere la ciliegina sulla torta ad una settimana in cui ha dominato in lungo e in largo, perdendo un solo set e dando l’impressione di avere una marcia in più rispetto a tutte le sue avversarie. A tentare di rovinarle la festa sarà l’americana McCartney Kessler, alla seconda finale in carriera. Già tre le teste di serie eliminate nel corso del torneo (nell’ordine la 7 Sramkova, la 1 Yastremska e la 6 Avanesyan).