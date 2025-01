Grazie alla finale raggiunta nell’Atp 250 di Auckland 2025, Gael Monfils è diventato il secondo tennista più anziano di sempre a disputare una finale Atp (meglio ha fatto solo Ivo Karlovic). Sul cemento neozelandese, il 38enne ha vinto lo scontro generazionale contro l’americano Nishesh Basavareddy (classe 2005) per 7-6 6-4 ed ha impreziosito un torneo che per lui sembrava destinato a finire anzitempo. Nel match di primo turno contro Martinez era infatti in svantaggio per 6-1 5-2, invece è riuscito a ribaltare la sfida e poi a farsi strada nel torneo. Per lui si tratta del 20° anno con almeno una finale a livello Atp (la prima risale al 2005).

Se per Monfils si tratterà della 35^ finale, per il suo avversario sarà invece la prima. Zizou Bergs non si era infatti mai spinto così avanti in un torneo, ma ad Auckland sta vivendo una settimana fantastica tanto da approdare all’atto conclusivo. Partito dalle qualificazioni (battuti in rimonta Carreno Busta e Comesana), ha sconfitto nell’ordine Becroft, Nardi, Carballes Baena e il portoghese Borges in semifinale con il punteggio di 6-2 3-6 7-5 in 2h16′. Virtualmente numero 60 del ranking, in caso di vittoria salirebbe al numero 53. Tra lui e Monfils non c’è alcun precedente.

Niente derby Usa ad Adelaide

Sembrava tutto apparecchiato per un confronto tra le prime due teste di serie, gli americani Tommy Paul e Sebastian Korda, invece soltanto quest’ultimo ha raggiunto l’atto conclusivo. Battuto con il punteggio di 6-3 7-6 il serbo Kecmanovic. Risultato particolarmente importante per Korda, che non giocava un torneo ufficiale dallo scorso US Open e, proprio a causa di questi problemi fisici, la scorsa settimana si era cancellato dall’Atp 250 di Brisbane. E’ apparso invece più che in forma ad Adelaide e giocherà con merito la finale.

Il suo avversario non sarà però il connazionale Paul bensì Felix Auger-Aliassime, protagonista di una sorprendente vittoria in tre set. 7-6 3-6 6-4 il punteggio dell’incontro, durato quasi tre ore. Per l’americano si tratta di una sconfitta doppiamente dolorosa dato che gli nega il debutto in top 10. Il canadese invece ritrova una finale da quella del Masters 1000 di Madrid dello scorso anno e sale virtualmente al numero 23 del ranking. Auger-Aliassime conduce 2-1 nei precedenti e, oltre ad aver vinto i due sul cemento, ha anche vinto l’unico in una finale Atp (Anversa 2022).

Dove vedere le finali Atp

La diretta televisiva delle due finali è affidata a Sky Sport, che monitora i tornei di Auckland e Adelaide tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili inoltre una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante il torneo, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.