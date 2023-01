Tennis: presentata alla vigilia dell’Australian Open la serie Netflix ”Break Point”

Alla vigilia dell’Australian Open è stata finalmente presentata“Break Point”, la serie Netflix incentrata sulle vicende del tennis internazionale. La prima parte della serie sarà disponibile a partire da domani, mentre per la seconda ci sarà da attendere giugno. Tanti gli ospiti che hanno presenti sul red carpet, a partire dai protagonisti Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Ajla Tomljanovic, Nick Kyrgios e Matteo Berrettini, che si sono poi ritrovati all’interno della Rod Laver Arena per i festeggiamenti. “Sono molto emozionato per l’uscita dello show”, ha commentato Fritz che nello Slam australiano esordirà lunedì contro Nikoloz Basilashvili. Grande entusiasmo anche da parte del direttore dell’Australian Open Craig Tiley: “I giocatori sono il centro di tutto e lo spettacolo riguarda le loro storie individuali. Molti di noi già le conoscono, ma ora anche il resto del mondo potrà scoprirle”.

Berrettini ha commentato il momento complicato che ha attraversato nella scorsa stagione: “Nel 2022 ho subito il primo intervento chirurgico nella mia carriera. Ci sono state situazioni davvero difficili da affrontare e sconfitte pesanti. In certi momenti ho pensato che sarebbe stato meglio non avere le telecamere intorno perché avrei voluto piangere, arrabbiarmi o non parlare con nessuno. Alla fine poi ho pensato che è importante mostrare non solo i lati positivi e felici ma anche quelli negativi di questo sport, il che rende tutto più autentico. In fondo, vengo da una famiglia normale e mostro spesso la normalità ”.

Il primo episodio della serie sarà incentrato sull’Australian Open 2022 ed i campioni del torneo di doppio Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis. Il secondo episodio di Break Point seguirà poi le avventure di Matteo Berrettini ed Ajla Tomljanovic in Australia, il terzo sarà dedicato al torneo di Indian Wells con Maria Sakkari e Taylor Fritz, il quarto si svolgerà a Madrid fra Ons Jabeur e Paula Badosa, ed infine nel quinto faranno la loro comparsa Felix Auger-Aliassime e Casper Ruud, impegnati al Roland Garros.