Piantedosi prepara il decreto, si va verso stop trasferte tifosi Napoli e Roma per oltre un mese

Si va verso il decreto Piantedosi. Il ministro dell’interno sta lavorando a una decisione ad hoc esemplare per punire i tifosi di Napoli e Roma, nella loro totalità, dopo che una frangia degli uni e degli altri hanno trasformato l’autostrada A1 in un far west domenica mattina. Piantedosi sta pensando, come riporta l’Ansa, a un divieto di trasferta per le due tifoserie in questione per più di una partita, probabilmente per oltre un mese, ma il tutto va ancora confermato nelle prossime ore di grande fibrillazione. Venerdì, con tutta probabilità, arriverà l’ufficialità. Qualcosa di simile non capitava dal 2014, unico precedente, quando l’allora ministro Alfano vietò le trasferte ai tifosi dell’Atalanta.