Tennis, Osaka: “Per una perfezionista come me è difficile quando i risultati non arrivano velocemente”

Intervenuta in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Garcia al debutto a Doha, Naomi Osaka ha fatto un bilancio dei primi tornei dopo lo stop per la maternità: “Dopo il parto mi sono allenata molto velocemente, ma è stata una mia scelta, e sono felice di averlo fatto. Per me che sono una grande perfezionista, però, è un po’ difficile quando non vedi i risultati velocemente. In Australia le cose non sono andate troppo bene, ma ora sono più concentrata e mi sento una giocatrice migliore“.

“La sconfitta di Abu Dhabi è stata deludente, ma mi è servita da lezione. Ho imparato che ogni giorno è un nuovo giorno e non bisogna lasciare che ciò che è successo in passato ti definisca – ha proseguito la giapponese, che poi ha citato Victoria Azarenka – Per me è stata un’ispirazione perché dopo aver dato alla luce un bambino è tornata a giocare. E’ una straordinaria campionessa che fin da piccola vedevo giocare contro Serena. Vedere il suo viaggio e come lotta su ogni punto è stimolante“.