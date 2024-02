Victor Wembanyama dominante e completo: San Antonio si gode lo show a Toronto

Nella notte di martedì, i San Antonio Spurs di coach Gregg Popovich si sono aggiudicati un’importante vittoria in casa dei Toronto Raptors, con il risultato finale di 122-99 per la squadra texana. Wembanyama e compagni dominano la partita e la chiudono già allo scadere del penultimo quarto, realizzando la bellezza di 103 punti ad appena 12 minuti dalla fine, grazie anche al fatto che ben 6 giocatori sono andati in doppia cifra per canestri realizzati. La squadra di coach Pop ritrova la vittoria dopo un digiuno di 7 partite, l’ultimo incontro vinto dagli Spurs era targato 27 gennaio, contro i Minnesota Timberwolves. La franchigia ex campione Nba nel 2014, si trova all’ultimo posto della Western Conference, con 11 vittorie e ben 43 sconfitte.

Devin Vassel è tra i più positivi tra le fila dei texani, per il numero 24 sono 25 i punti messi a segno, con un ottimo 5/7 da tre punti, tirando con il 60% dal campo. Ottima partita anche di Jeremy Sochan che sigla 16 punti e 6 rimbalzi. A prendersi la scena ci pensa il fenomeno francese Victor Wembanyama, che sigla una tripla-doppia alquanto singolare, con 27 punti, 14 assist e 10 stoppate, un dato impressionante che dimostra la sua grande presenza in difesa. Questi numeri testimoniano l’unicità e la completezza che sta mettendo in mostra la giovane stella transalpina, da centro protegge alla grande il ferro, grazie anche alle sue braccia interminabili, e in fase offensiva fa vedere qualità fuori dal comune; infatti, la prima scelta al draft 2023 è in grado di realizzare canestri in qualsiasi modo, come se fosse un esterno, merito anche della sua ottima tecnica di tiro. Vista la sua incredibile stagione d’esordio in Nba, Wemby sta gareggiando con Chet Holmgren, altro fenomeno della lega, per conquistare il premio Rookie of the Year, i due infatti stanno dando vita ad un fantastico duello senza esclusione di colpi.

Le ambizioni degli Spurs sono molto basse questa stagione, sicuramente l’obiettivo e quello di dare continuità ed esperienza ad un roaster molto giovane, e la situazione di classifica permette a San Antonio di poter avere una scelta importante al draft del 2024, per continuare questo processo di ricostruzione messo in atto, scommettendo sui giovani di talento per cercare di assemblare una squadra che andrà a competere per il titolo nei prossimi anni. Una cosa è certa, con Wembanyama il futuro di San Antonio e della lega è in buone mani.