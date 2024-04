Tennis: nuove regole per il doppio a partire dal Masters 1000 di Madrid 2024

L’ATP ha annunciato per il torneo Masters 1000 di Madrid 2024 la sperimentazione di un nuovo format per i tornei di doppio per tutta la stagione dell’ATP Tour 2024, il tutto nel tentativo di migliorare il prodotto per tifosi, giocatori e tornei. Si parte questo mese proprio dal “mille” sulla terra rossa spagnola. Questi alcuni dei cambiamenti: 1) Il sorteggio a 32 coppie prevederà fino a 16 slot riservati ai team che accedono tramite la loro classifica di singolo, creando un numero senza precedenti di incontri tra i migliori giocatori di doppio e singoli del mondo; 2) Programma semplificato su cinque giorni (dal martedì al sabato) durante la seconda settimana del torneo, con un programma più semplice e preciso per fan e giocatori; 3) Cronometro ridotto per accelerare il ritmo di gioco e ridurre al minimo i tempi morti durante le partite. Il tempo tra i punti sarà ridotto a 15 secondi a seguito di scambi inferiori a quattro colpi, mentre quattro o più colpi sempre 25 secondi; 4) Cambi di campo più rapidi per accelerare il ritmo di gioco.

Ross Hutchins, Chief Tour Officer dell’ATP , ha spiegato: “Come Tour crediamo che ci sia un potenziale non sfruttato nel doppio di oggi. Sappiamo che può aggiungere un enorme valore di intrattenimento, ma richiede una nuova narrazione per connettersi con i fan. Questa è già stata un’iniziativa altamente collaborativa”.