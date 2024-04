Europe Cup, regolamento Bahcesehir-Varese: come funziona e chi passa in finale

Sono ore importanti per Varese, che stasera scenderà in campo contro il Bahcesehir nel ritorno delle semifinali della Europe Cup 2023/2024 di basket: in palio c’è un posto in finale, ecco quindi cosa dice il regolamento per il passaggio del turno. La formazione lombarda ha vinto di misura all’andata, con un 81-80 maturato all’Itelyum Arena al termine di una partita molto tirata. Partono meglio gli ospiti prendendo subito un largo vantaggio, ma è veemente la reazione di Varese, che risponde nel secondo parziale. Il terzo quarto vede ancora prevalere il Bahcesehir, ma i locali rimettono ancora il naso avanti nell’ultimo quarto, sfruttando una grande fase difensiva e i punti di Moretti e Besson, oltre a Mannion che, nonostante una giornata poco ispirata dal campo, a cronometro fermo non sbaglia praticamente nulla.

EUROPE CUP, REGOLAMENTO VARESE: CHI PASSA IN FINALE

Il vantaggio dopo l’andata, quindi, è di fatto nullo: la squadra di coach Bialaszewski, infatti, non potrà certo speculare sul risultato ottenuto all’andata, ma la vittoria rappresenta comunque uno stimolo importante per affrontare al meglio la partita contro i vincitori della Europe Cup 2021/2022. Quel che è certo è che il verdetto uscirà dalla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul: anche in caso di parità tra andata e ritorno, infatti, non ci sarà una terza partita. Se il Bahcesehir dovesse vincere di un punto, pareggiando lo svantaggio maturato all’andata, si procederà con gli overtime da cinque minuti, tanti quanti saranno necessari a decretare un vincitore. Ne risulta, quindi, che Varese andrà in finale se i quaranta minuti regolamentari dovessero finire con un pareggio o con una vittoria dei lombardi, mentre il Bahcesehir dovrebbe vincere con almeno due punti di scarto.