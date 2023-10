Tennis, Norrie ritira dal Masters 1000 di Parigi. Il britannico punta le finali di Coppa Davis

Cameron Norrie non parteciperà al Masters 1000 di Parigi 2023, l’ultimo grande torneo della stagione prima delle Atp Finals. Il numero uno britannico ha deciso di ritirarsi dalla competizione della prossima settimana per un infortunio al ginocchio, ma dovrebbe essere abbastanza in forma per le finali di Coppa Davis. L’obiettivo numero uno di Norrie, infatti, è quello di essere presente nella manifestazione a squadre, che prenderà il via il 23 novembre con la sfida contro la Serbia di Novak Djokovic. Il ritiro di Norrie da Parigi, dunque, dovrebbe essere soltanto una mossa precauzionale, almeno secondo quanto riportato dalla BBC.