Tennis, Nadal dolorante in allenamento: dubbi per il Roland Garros (VIDEO)

di Marzia Bosco 3

Ancora in dubbio la presenza di Rafa Nadal al Roland Garros. Il campione spagnolo è ancora alle perse con i problemi alla gamba sinistra, che lo hanno costretto a saltare i tornei del circuito internazionale da dopo gli Australian Open in poi. Nadal non disputa un match ufficiale dal 18 gennaio, da quando si è arreso contro lo statunitense Mackenzie McDonald al secondo turno degli Australian Open. Al via del Roland Garros mancano soltanto dieci giorni, e ancora nessuna conferma tranne un video in cui lo spagnola si piega dolorante sulle ginocchia, durante un allenamento.