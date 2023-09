Tennis, Monfils: “Voglio giocare fino a 40 anni, obiettivo esserci alle Olimpiadi”

Gael Monfils, attuale numero 162 della classifica Atp, ha parlato della sua carriera e dei suoi obiettivi per il futuro a Tennis Majors: “Voglio giocare fino a 40 anni. L’obiettivo principale sono le Olimpiadi di Parigi nel 2024. Mi piacerebbe poter andare in pensione tardi. La mia vita è cambiata. Innanzitutto ho avuto una figlia. Inoltre ho avuto un infortunio al piede e poi un problema al polso. Il problema più grande nel circuito è stare lontani dal campo per tanto tempo. Il livello medio del tennis si è alzato e nessuna partita è facile. Anche a livello mentale diventa complicato. Spero che mia figlia diventi una tennista come me”: