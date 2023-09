Vuelta 2023, Sepp Kuss: “Abbandonato la fuga per correre in difesa”

Il padrone provvisorio della Vuelta 2023 continua ad essere Sepp Kuss che nella tappa odierna ha deciso di difendersi dall’attacco da parte di Remco Evenepoel. Il primo posto della classifica generale è rimasto al sicuro, con il ciclista statunitense che ha parlato subito dopo la conclusione della tappa.

Queste le sue parole: “Non è andata male oggi, tutt’altro. Oggi è stata una giornata relativamente semplice, con un passo tranquillo anche sull’ultima salita. Ci è voluto un po’ perché la fuga partisse, poi è andato via un gruppo numeroso e l’abbiamo lasciato partire così da poter affrontare gli ultimi chilometri in difesa. Comunque avessimo affrontato questa tappa, penso che comunque si sarebbe risolta in uno sprint negli ultimi metri. Siamo contenti della giornata di oggi: diversi uomini di classifica si sono controllati e hanno attaccato corridori che erano lontani nella generale. Penso giorno per giorno: l’obiettivo è tenere la maglia il più a lungo possibile“.