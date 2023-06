Tennis, Majchrzak squalificato per 13 mesi per doping accidentale

Kamil Majchrzak, che il grande pubblico ha conosciuto a causa di diversi test doping positivi a ben quattro differenti sostanze, ha avuto la sua giustizia: il tennista polacco, infatti, è riuscito a provare la sua non intenzionalità nel assumere sostanze proibite e ha ricevuto una squalifica di 13 mesi, ben ridotta ai 4 anni previsti per chi è intenzionalmente colpevole. “Ciao a tutti – ha esordito su Twitter l’ex numero 75 del mondo, che in carriera vanta 30 vittorie su 71 incontri disputati a livello ATP –. Dopo una lunga assenza, sono adesso nella posizione di poter condividere la mia storia con voi. Nemmeno nel mio peggior incubo avrei immaginato che avrei speso tutto questo tempo e tutta questa energia, nel bel mezzo di una stagione tennistica, dedicandomi totalmente a pulire il mio nome da accuse di doping. Sono sempre stata una persona onesto e questo non cambierà mai. Mi sono sempre sottoposto a numerosi test anti-doping per diversi anni e, a partire dall’inizio del 2022, ho anche partecipato al programma ADAMS, il che significa che mi avrebbero potuto testare giorno e notte, in qualsiasi parte del mondo. Alla fine del 2022, dopo essermi sposato e aver attraversato un periodo positivo in campo, ho ricevuto l’orrenda notizia e ho in un attimo perso tutto quello per cui avevo duramente lavorato. La notizia mi ha devastato e confuso, ma ho deciso che avrei lottato per pulire il mio nome. Per prima cosa, ho inviato tutti i miei supplementi ad un laboratorio specializzato, così ho potuto scoprire che tutte le sostanze proibite che avevano riscontrato nella mia urina provenivano da una benvanda isotonica. Ho iniziato ad utilizzare questa bevanda a settembre 2022, dopo aver ricevuto una consulenza da parte del mio nutrizionista. Il bugiardino della bevanda in questione non rivelava presenza delle sostanze da me inavvertitamente assunte e non ho trovato alcuna informazione, né evidenza, che nella bevanda isotonica ci foss anche una sola delle quattro sostanze trovate nei test. Ero anche a conoscenza che il prodotto fosse stato utilizzato in precedenza da altri atleti che mai erano risultati ad un test anti-doping. L’aver potuto dimostrare la mia innocenza mi ha rassicurato e non vedo l’ora di poter tornare a competere”. Majchrzak, essendo sospeso da dicembre 2022, sconterà i suoi 13 mesi a gennaio 2024 e potrà riprendere a gareggiare sin dall’inizio della prossima stagione.