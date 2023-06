Tennis, la WTA ha un obiettivo: montepremi pari agli uomini entro il 2027

La WTA, come annunciato oggi nelle notizie ufficiali, ha giurato il suo impegno ad eguagliare l’ammontare dei montepremi delle tenniste a quelli dei colleghi maschi entro il 2027. Inoltre, l’organo di governo delle professioniste aumenterà il numero di tornei 1000 – il più alto livello di competizione al di fuori dei Grandi Slam – a 10 e punterà anche ad un montepremi uguale in eventi non combinati, come eventi di categoria 1000 e 500 di una settimana, entro il 2033. Si ricorda che la parità dei premi in denaro era uno degli obiettivi chiave delle giocatrici che fondarono la WTA esattamente 50 anni fa (1973).