Psg, dalla Spagna: Liverpool pronto a sfidare il Real Madrid per Mbappé

I rapporti tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappé rischiano di diventare sempre più tesi. Il club francese attende una risposta in merito all’opzione di rinnovo fino al 2025 e, in caso di esito negativo, potrebbe mettere sul mercato l’attaccante per oltre 200 milioni di euro. La prima destinazione possibile per la stella transalpina è il Real Madrid ma, stando a quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il Liverpool sarebbe pronto a sfidare i Blancos per assicurarsi le prestazioni di Mbappé. L’agente FIFA Marco Kirdemir, a “Radio Marca”, ha affermato poi che i vertici del Psg sarebbero molto delusi e turbati per la scelta di Mbappé di non prolungare fino al 2025.