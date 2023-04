Tennis, la programmazione di Elina Svitolina: ecco i prossimi tornei

Tornata in campo dopo 13 mesi di stop, tra problemi di carattere psicofisico e poi maternità, Elina Svitolina è pronta a giocare tantissimo sulla terra battuta in questa primavera 2023. Segnali positivi sono già giunti al suo rientro ufficiale, avvenuto in occasione del WTA 500 di Charleston, ma la tennista ucraina sa che la strada è ancora lunga e che serviranno tante partite, tanti tornei per ritrovare la propria forma migliore. L’ex numero 3 del mondo, due volte campionessa agli Internazionali BNL d’Italia, ha così deciso di giocare alcuni eventi del circuito maggiore e di affiancare ad essi alcuni eventi del circuito ITF, con l’obiettivo di giocare tutte le settimane e di arrivare pronta al suo primo Grande Slam dopo quasi 18 mesi, il Roland Garros.

LA PROGRAMMAZIONE DI ELINA SVITOLINA

ITF W60 Chiasso

ITF W100 Oeiras

WTA 125 Saint-Malo

WTA 1000 Roma (protected ranking)

WTA 250 Strasburgo

Roland Garros