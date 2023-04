Serie A: ecco le date di anticipi e posticipi per le ultime giornate. E sulla contemporaneità…

Il rush finale della Serie A 2022/2023 è partito. A parte lo Scudetto che ormai viaggia veloce in direzione Napoli, tutto è ancora da scoprire: chi si qualificherà per la prossima Champions League, Europa League e Conference League. Senza dimenticare la lotta salvezza con il Verona che proverà in tutti i modi a riprendere una tra Salernitana, Lecce ed Empoli. Quando verranno svelati gli anticipi e i posticipi delle ultime giornate di campionato? Scopriamo insieme la programmazione.

Al momento conosciamo la programmazione e gli orari delle partite sino alla 32esima giornata del massimo campionato (che si concluderà domenica 30 aprile). Quindi dovranno essere svelate le ultime sei giornate. La trentatreesima (turno infrasettimanale 3 maggio) e la trentaquattresima giornata (7 maggio) verranno ufficializzate venerdì 21 aprile. Il giorno dopo la conclusione dei quarti di finale delle tre competizioni europee si avrà un quadro definitivo sulle italiane qualificate in semifinali e si conoscerà già il programma e gli orari dei loro rispettivi match in Europa.

Per quanto riguarda la trentacinquesima (14 maggio), la trentaseiesima (21 maggio) e la trentasettesima (28 maggio) giornata appuntamento una settimana dopo, ovvero venerdì 28 aprile, il giorno dopo la fine delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Per conoscere invece la programmazione dell’ultima giornata (4 giugno) bisognerà invece aspettare lunedì 29 maggio, ovvero l’indomani della penultima giornata di campionato. A quel punto, come da regolamento, tutte le squadre in lotta per gli stessi obiettivi dovranno giocare in contemporanea. Contemporaneità che, anche quest’anno, varrà solo ed esclusivamente per l’ultima giornata. Sino alla penultima invece non c’è nessun obbligo e verrà attuato il calcio ‘spezzatino’. Per la gioia delle tv.