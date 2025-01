Valentino Rossi riceve una sorpresa non attesa: con Marc Marquez è scoppiata la pace, i tifosi lo hanno perdonato

Una rivalità che parte da lontano ed ha caratterizzato per anni la MotoGP. Valentino Rossi contro Marc Marquez, duelli sempre accesi e mai banali. Non lo sono i due protagonisti di questa rivalità, non per niente tra i piloti più vincenti del motomondiale.

Nove titoli ha vinto Rossi, otto Marquez, con l’italiano che ha visto infrangere il sogno di conquistare il decimo mondiale proprio a causa del rivale spagnolo. È l’anno 2015 quando tra il Dottore e Marquez avvenne la rottura definitiva, con lo scontro in pista e fuori pista che segnò quel campionato, contribuendo alla vittoria finale di Lorenzo proprio ai danni del campione di Tavullia. È successo di tutto tra i due, se ne sono dette di tutti i colori.

Una rivalità che ha diviso anche i tifosi: gli italiani, neanche a dirlo, si sono schierati dalla parte di Rossi e lo hanno fatto in maniera netta. Tutti contro Marquez o quasi, tanto che il suo arrivo in Ducati è stato accompagnato anche da qualche dubbio. Prima l’approdo nel team Gresini, poi quello con la Ducati ufficiale al fianco di Bagnaia: lo spagnolo riuscirà a conquistare il popolo rosso?

Valentino Rossi, Marquez fa pace con i tifosi

La risposta, a giudicare dai primi approcci di Marquez con il mondo Ducati, è positiva. Già lo scorso anno è stato rotto il ghiaccio, ora le cose sembrano essersi incanalate nel verso giusto.

Nelle prime uscite nella pre-season, i tifosi hanno accolto con entusiasmo l’otto volte campione del mondo, segnale che forse lo strappo risalente al 2015 è ormai ricucito. Certo, Marc Marquez difficilmente diventerà l’idolo delle folle italiane per la MotoGP, ma si è comunque aperta una breccia e può crearsi un rapporto di simpatia che male non farebbe.

“Il Ducatista è un tifoso molto esigente, dal cuore caldo. Mi sento identificato con questa passione” le parole pronunciate dallo spagnolo che hanno favorito anche questa distensione. Pace firmata dunque, con Valentino Rossi che non se ne farà certo un cruccio. Anche tra i due piloti il rapporto a distanza di nove anni da quell’episodio è migliorato e, anche se non saranno mai migliori amici, non possono certo essere considerati ancora nemici.

Ora per Marquez c’è da abbattere forse l’ultimo muro: vincere il mondiale con una moto italiana per conquistare definitivamente i tifosi ducatisti.