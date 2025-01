I quarti di finale del torneo Wta 500 di Linz 2025 si sono aperte con una sorpresa. La prima a centrare la semifinale in ordine cronologico è stata Dayana Yastremska, che nel primo pomeriggio ha infatti sconfitto 7-5 6-0 in un’ora e 19 minuti di gioco la numero tre del tabellone Maria Sakkari. Gara equilibrata nel primo parziale, quando la greca dopo aver sciupato due opportunità di break sul 4-4 ha ceduto il passo; la nativa di Atene è poi crollata nel secondo set, con l’ucraina che le ha rifilato un bagel. Yastremska sfiderà per un posto in finale Clara Tauson, che in questo torneo non ha ancora perso un set e ha superato 6-4 6-3 la tennista russa Anna Blinkova. Momento positivo per la danese, vicina a ritoccare il suo best ranking.

Avanza nonostante qualche problema in più invece Karolina Muchova. La ceca, numero uno del tabellone, ha piegato in tre Anastasija Potapova con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 in due ore e nove minuti di incontro. Muchova è la favorita per la vittoria finale, ma dovrà fare attenzione ai cali di attenzione, come le è capitato nel secondo set oggi: dopo essersi vista annullare due palle break infatti ha ceduto malamente il servizio complicando così la sua partita. La classe ’96 attende ora di conoscere la sua prossima avversaria, una tra Ekaterina Alexandrova e Petra Martic.

A Singapore avanti le prime due teste di serie

Delineato il quadro delle semifinali anche sul cemento del torneo Wta di Singapore 2025. La prima vedrà di fronte Anna Kalinskaya e Ann Li: la tennista russa, numero uno del seeding, ha fermato in tre set la corsa di Mananchaya Sawangkaew, con il punteggio di 6-3 4-6 6-0; la classe 2002 thailandese ha offerto resistenza nei primi due parziali, cedendo poi di schianto in quello decisivo sotto i potenti colpi della moscovita. Li invece ha superato grazie a due tie break, 7-6(2) 7-6(4), la wild card australiana Kimberly Birrell al termine di un incontro equilibrato in cui l’americana è stata brava e fredda a indirizzare il match dalla sua parte.

Nella parte bassa di tabellone la semifinale sarà invece tra Xinyu Wang e Elise Mertens. La cinese, numero 4 del seeding, ha impiegato tre ore e 18 minuti per piegare la resistenza di Jill Teichmann, sconfitta in rimonta con il punteggio di 6-7(5) 7-6(5) 6-4. La numero 35 Wta insegue la prima finale singolare della carriera, ma si troverà di fronte un ostacolo difficile come quello rappresentato da Mertens. La belga, seconda forza del tabellone, ha liquidato la numero sei Camila Osorio in un’ora e 23 minuti, trionfando con un netto 6-4 6-2.

Il programma di domani del torneo Wta di Linz

La prima delle due semifinale vede in campo Dayana Yastremska e la danese Clara Tauson; più tardi si conoscerà la seconda finalista. Di seguito la programmazione di giovedì 30 gennaio nel torneo Wta 500 di Linz 2025.

CENTER COURT

Ore 13.00 – Yastremska vs (8) Tauson

a seguire – altra semifinale

Il programma di domani del torneo Wta di Singapore

Tempo di semifinali nel sud est asiatico: si comincia presto con la numero uno Anna Kalinskaya contrapposta alla statunitense Ann Li, mentre a seguire toccherà alla numero 4 Wang Xinyu contro la numero 2 del seeding Elise Mertens. Di seguito la programmazione completa di sabato 1 febbraio nel Wta di Singapore 2025.

CENTRE COURT

Ore 7.00 – (1) Kalinskaya vs Li

a seguire – (4) Xin. Wang vs (2) Mertens