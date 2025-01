Bob Hanning è il nuovo consulente e Direttore Tecnico delle Nazionali maschili di pallamano. L’annuncio è arrivato dalla Federazione Italiana Giuoco Handball, con l’allenatore tedesco che ricoprirà gli incarichi da oggi stesso. L’accordo verrà suggellato questa sera a Oslo, in Norvegia, prima della semifinale dei Campionati Mondiali 2025 tra Danimarca e Portogallo. Si conclude così l’esperienza di Riccardo Trillini a capo della Nazionale italiana. Il tecnico ha guidato gli azzurri dal 2017, ottenendo la storica qualificazione ai Mondiali 2025 e terminando la rassegna iridata in sedicesima posizione.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE PODINI

La Federazione apre un nuovo capitolo che coinvolgerà non solo la Nazionale seniores, ma anche quella giovanile. “Si tratta di un piano ampio e strutturato, avviato già dopo le elezioni del giugno scorso – spiega il Presidente Federale Stefano Podini – e che non si limita alla riorganizzazione gestionale, ma che rappresenta anche un ulteriore passo in avanti sotto il profilo tecnico con riguardo ai settori indoor, di beach handball, delle Nazionali maschili e femminili, sia senior che giovanili“.

Nel corso della scorsa estate, la Federazione aveva annunciato l’ingaggio di Alfredo Rodriguez Alvarez come DT delle Nazionali femminili, seguito dalla puntigliosa organizzazione dello staff tecnico che si è poi visto impegnato ai Mondiali 2025. “In questo senso – continua Podini – abbiamo lavorato, con il Consiglio Federale mettendo in campo un poderoso sforzo economico finalizzato a garantire un lungo periodo di preparazione, avviato il 15 dicembre scorso e concluso il 25 gennaio, con risultati che hanno reso orgogliosi tutti noi“.

“Conclusa l’esperienza dei Mondiali, che ha tracciato un solco importante in chiave futura per il nostro sport, dopo due cicli olimpici sotto la guida di Riccardo Trillini, al quale esprimo la mia più sincera gratitudine per il contributo indelebile che lascia al Movimento italiano dopo otto anni intensi di collaborazione con la Federazione, riteniamo che sia giunto il momento di avviare una nuova fase che sappia rispondere alle nostre ambizioni e alle esigenze di crescita ulteriore della pallamano italiana mantenendo comunque un importante anello di continuità tecnico con l’aiuto di coach Jürgen Prantner che affiancherà Hanning in questo percorso”, continua Podini.

“Quello che si apre ora – aggiunge – sarà un quadriennio olimpico cruciale, durante il quale sarà necessario infondere nuova energia, fissare obiettivi ancora più ambiziosi e mantenere alta la tensione competitiva. Tale ambizione ci ha portati ad assumere una decisione di rilievo e prestigio: di farci accompagnare nell’attuazione di questo progetto strategico e nel contempo di affidare la guida tecnica a una figura di alto profilo come Bob Hanning. La sua esperienza, le sue competenze e la sua visione rappresentano il meglio per il percorso che ci attende. Informalmente la collaborazione con Bob Hanning è attiva già da diversi mesi, soprattutto nella individuazione della collocazione ottimale dei nostri giocatori in alcune delle più importanti società europee, così da garantire la crescita di livello anche a ulteriori giocatori della rosa della Nazionale, i quali già dal prossimo anno potranno calcare i campi della Bundesliga e altri importanti palcoscenici internazionali”.

“L’impegno della Federazione è costante e quotidiano – conclude Podini – nel costruire una pallamano italiana sempre più competitiva, capace di rappresentare con orgoglio il nostro Paese nel mondo. Siamo pronti a intraprendere questo percorso con entusiasmo e determinazione, consapevoli che il lavoro che ci aspetta sarà impegnativo, ma anche estremamente stimolante“.

LA CARRIERA DI BOB HANNING

Hans Robert ‘Bob’ Hanning compirà a breve 57 anni e ricopre da diverso tempo il ruolo di allenatore e dirigente sportivo. Dal 2005 è stato amministratore delegato del Fuchse Berlino, squadra con cui ha ottenuto tre volte l’European League (2015, 2018, 2023), due IHF Superglobe (2015, 2016) e una Coppa di Germania, collezionata nel 2014. Hanning ha inoltre ricoperto il ruolo di assistente del tecnico Heiner Brand dal 1997 ai Giochi Olimpici di Sidney 2000. In contemporanea con la propria esperienza al Fuchse, dal 2013 al 2021 è stato Vice Presidente della DHB, la Federazione tedesca. Nel corso di quella finestra temporale, la Germania ha conquistato l’EHF Euro 2016 e il bronzo olimpico a Rio 2016.

Hanning esordirà sulla panchina dell’Italia il 13 marzo, a Jelgava, in Lettonia. Gli azzurri si vedranno impegnati nelle qualificazioni egli EHF EURO 2026. Il primo impegno ufficiale in casa si terrà appena tre giorni dopo, il 16 marzo, nuovamente contro la Lettonia. La partita, cruciale per la corsa verso la rassegna continentale, verrà ospitata dal Palasport Sa Rodia di Oristano.

LE PRIME PAROLE DI HANNING

Le prime parole di Bob Hanning in azzurro: “Sono molto emozionato per questa nuova opportunità e per la sfida che ci attende. Continuare il grande lavoro di Riccardo Trillini e della squadra sarà un compito impegnativo, ma che accetto con totale impegno. Per sviluppare ulteriormente la pallamano italiana dovremo percorrere questa strada insieme, Federazione, club e giocatori, ciascuno facendo la propria parte. Collaborazione e unità saranno la chiave del nostro successo. Sfruttiamo l’attuale slancio ed entusiasmo per fare progredire ulteriormente la pallamano italiana. Sono grato per il supporto di tutti coloro che amano lo sport della pallamano in Italia. Affrontiamo questa sfida insieme!”, conclude.