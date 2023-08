Tennis, John Isner annuncia il ritiro: gli Us Open 2023 saranno il suo ultimo torneo

Dopo 17 anni sul circuito è arrivato il momento dei saluti per John Isner. Sceso oltre la 150esima posizione mondiale anche a causa di numerosi problemi fisici avuti nel corso degli ultimi due anni, il gigante americano ha annunciato che gli Us Open 2023 saranno il suo ultimo torneo. Una carriera professionistica iniziata tardi, dopo i quattro anni di college alla University of Georgia, ma ricca di successi con 16 titoli ATP in singolare, di cui un Masters 1000 a Miami, un best ranking di n°8 al mondo e ovviamente la storica partita contro Nicolas Mahut a Wimbledon terminata 70-68 al quinto set dopo tre giorni.

After 17+ years on the ⁦@atptour⁩, it’s time to say goodbye to professional tennis. This transition won’t be easy but I’m looking forward to every second of it with my amazing family.

The ⁦@usopen⁩ will be my final event. Time to lace ‘em up one last time. ❤️ ♥️ 💜 pic.twitter.com/GyRTXGNK8G

— John Isner (@JohnIsner) August 23, 2023