Bournemouth, Traorè ha contratto la malaria in Africa. Ora è casa dopo alcune settimane in ospedale

Il centrocampista del Bournemouth Hamed Traoré si sta riprendendo in questi giorni a casa dopo un periodo in ospedale dopo aver contratto la malaria. Il 23enne a novembre era andato in nazionale con la Costa d’Avorio, segnando i suoi primi gol nella vittoria sulle Seychelles, ma ora sarà costretto a saltare la Coppa d’Africa. Traore ha iniziato a sentirsi male subito dopo il ritorno dalla trasferta in Africa il mese scorso ed è stato ricoverato in ospedale per diverse settimane. Precedentemente alle domande sulla salute di Traore l’allenatore Andoni Iraola ha detto che era dovuta a “malattia”. Oggi il tecnico ha dichiarato che il giocatore ha vissuto delle settimane difficili e che continuerà ad essere indisponibile nell’immediato futuro.