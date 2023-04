Tennis, l’ITF annuncia il ritorno dei tornei in Cina dopo tre anni di stop per Covid

Nella giornata odierna l’International Tennis Federation (ITF) ha reso noto che i tornei di tennis quest’anno torneranno in scena anche i tornei in Cina. Si tratta di una novità dopo ben tre anni di assenza a causa della pandemia di Covid-19. Il ritorno in Cina, però, non è previsto per questo secondo trimestre. Nel 2019 la Cina ha ospitato 25 tornei femminili e 15 maschili del Itf, la categoria al di sotto delle competizioni Atp e Wta.