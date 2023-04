Sci, Sofia Goggia traccia il bilancio: “In discesa stagione dominante, incidente alla mano ha complicato le cose in Super-G”

Sofia Goggia è stata una degli atleti Fiamme Gialle premiati al Salone d’Onore della Guardia di Finanza. L’occasione è stata propizia alla campionessa bergamasca per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e culminata con la conquista della quarta Coppa del Mondo di discesa libera in carriera. “Sono soddisfatta della mia media punti, in discesa libera direi che è stata una stagione dominante. In Super-G ho sofferto di più anche per l’incidente alla mano di dicembre, quel problema non mi ha permesso di seguire il percorso tecnico che avrei voluto.”

L’azzurra ha già il mirino sulla prossima stagione, la cui preparazione inizia già nelle prossime ore: “Domani saremo a Livigno per testare i materiali, darò tutta me stessa e quando riesco a farlo sono felice. Il risultato è frutto di tante cose, sicuramente anche la performance dello sci è importante. La cosa fondamentale sarà stare bene a livello fisico, la stagione voglio impostarla allo stesso modo di questa come preparazione. Andrò anche in Norvegia.”