Gli anni passano, ma Gael Monfils continua a vincere. Grazie al titolo conquistato ad Auckland, in Nuova Zelanda, il tennista francese è infatti diventato il più anziano vincitore a livello Atp dal 1977 (Ken Rosewall). Nell’atto conclusivo sul veloce in Oceania, il 38enne ha superato in due comodi set Zizou Bergs, conquistando il 13° titolo della sua longeva carriera e chiudendo in bellezza la settimana.

Ad Auckland trionfa Gael

In tutto il torneo Monfils ha perso un solo set, il primo disputato, contro lo spagnolo Martinez. Quest’ultimo in realtà conduceva 6-1 5-2, ma Gael è riuscito ad imporsi in rimonta e poi a conquistare agevolmente tutti gli altri incontri disputati, conquistando con merito il titolo. C’è stato poco equilibrio anche in finale, dove Bergs ha tentato di impensierire l’avversario ma senza successo, probabilmente anche condizionato dalle fatiche dei turni precedenti. Partito dalle qualificazioni (anche lui era in svantaggio di set e break), ha raggiunto la sua prima finale in carriera dopo aver trascorso in campo oltre 4 ore tra quarti e semifinale. Come se non bastasse, Monfils ha servito molto bene, perdendo appena 4 punti con la prima e annullando tutte e 6 le palle break concesse.

A distanza di 20 anni dal primo titolo (Sopot 2005), Monfils torna a sollevare un trofeo e lo dedica alla figlia Skai, avuta con la moglie e collega Elina Svitolina. Grazie a questo risultato, inoltre, guadagna 11 posizioni nel ranking e arriva alle porte della top 40. “Non è l’unica finale che giocherai quest’anno” ha invece detto al suo avversario, il belga Zizou Bergs, che ritoccherà il proprio best ranking e farà il suo esordio tra i primi 60 del mondo.

FAA campione ad Adelaide

Dopo un 2024 privo di titoli, Felix Auger-Aliassime inaugura la nuova stagione laureandosi campione ad Adelaide. Sesto titolo in carriera ma solo il primo sul cemento outdoor per il canadese, che in finale ha sconfitto con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 il rientrante Sebastian Korda, al primo torneo dallo scorso US Open. E’ durato poco meno di due ore l’atto conclusivo del torneo, in cui i due giocatori hanno dato vita a due set equilibrati di buon tennis prima che l’americano crollasse – fisicamente ma soprattutto mentalmente – nel finale.

Grazie a questo trionfo, Auger-Aliassime guadagna 6 posizioni nel ranking e sale in 23^ posizione, proprio alle spalle di Korda. Settimana molto positiva anche per l’americano, che durante la cerimonia di premiazione ha dichiarato: “Voglio ringraziare il mio team per essere rimasto al mio fianco. Sono stati un paio di mesi difficili, ma abbiamo lavorato sodo. Sono sicuro che ci aspettano ancora molte cose belle“.

Il circuito si sposta a Melbourne

Archiviati i tornei di Adelaide e Auckland, il tour fa tappa a Melbourne per l’Australian Open, primo Slam dell’anno. La copertura televisiva del primo Major stagionale sarà offerta da Eurosport ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 del bouquet Sky); i due canali lineari sono anche visibili in streaming inoltre disponibile tramite le piattaforme NOW, Sky Go e Dazn. Per seguire integralmente tutto il torneo, senza perdersi neanche un incontro, con la possibilità anche dell’on-demand, c’è la piattaforma Discovery+. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul torneo, dirette testuali, news, highlights e dichiarazioni dei protagonisti da Melbourne.