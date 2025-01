Primo torneo giocato nel 2025, primo titolo vinto. Non c’era modo migliore di iniziare la nuova stagione per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si sono laureati campioni dell’Atp 250 di Adelaide. Settimana da incorniciare per il duo azzurro, che ha sconfitto coppie di alto livello ed ha ottenuto il miglior risultato possibile alla vigilia di un evento tanto atteso come l’Australian Open, dove peraltro difendono la vittoria.

THEY’VE DONE IT Simone Bolelli and Andrea Vavassori are your Men’s Doubles Champions at the #AdelaideTennis, moving past Kevin Kraweitz and Tim Puetz 4-6 7-6 [11-9] pic.twitter.com/U1FWJkS5rq — Adelaide International (@AdelaideTennis) January 11, 2025

Il percorso di Simone e Andrea

Accreditati della terza testa di serie, hanno beneficiato di un bye al primo turno. Nessun problema poi al debutto contro gli australiani Fancutt/Romios (wild card), battuti per 7-6 6-3. Successo in due set anche nei quarti ai danni di Ebden/Vliegen (sesta forza del seeding), mentre in semifinale è arrivata una splendida vittoria in rimonta ai danni di Arevalo/Pavic, numeri uno del mondo e loro bestia nera. Avevano infatti perso tutti e 4 i precedenti, di cui l’ultimo alle Atp Finals di Torino, ma finalmente sono riusciti a sfatare questo tabù.

Sconfitti Krawietz/Puetz in finale

La quarta e ultima vittoria, quella più importante ma anche più sofferta, è arrivata nell’atto conclusivo contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, teste di serie numero due e vincitori del Master a Torino. 4-6 7-6 11-9 il punteggio dell’incontro, durato 2h03′, in cui Bolelli/Vavassori hanno annullato ben quattro match point.

E’ stato il dodicesimo game del secondo set quello cruciale, in cui gli azzurri si sono trovati spalle al muro. Sotto 4-6 5-6 0-40 sembrava finita, invece grazie a quattro punti consecutivi la coppia italiana si è garantita il tie-break, che poi ha vinto per 7-4. Nel terzo set, invece, sono stati Krawietz e Puetz a salvare due set point, salvo poi capitolare al terzo.

Montepremi e nuovo ranking

Grazie a questo titolo, Simone Bolelli ritocca il proprio best ranking all’età di 39 anni e sale al numero 6. Alle sue spalle, ma sempre a quota 5990 punti, c’è Vavassori. Il duo italiano occupa inoltre il terzo posto nella Race, che però è ancora presto per guardare dato che la stagione è appena iniziata. A livello economico, invece, la vittoria ad Adelaide frutta a Bolelli/Vavassori un totale di 34mila 304 euro (dunque circa 17mila euro a testa).

Il cammino a Melbourne

Nella notte italiana è stato sorteggiato il tabellone di doppio dell’Australian Open, che vedrà tra i protagonisti proprio Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Chiamati a difendere la finale raggiunta lo scorso anno, sono accreditati della terza testa di serie e debutteranno contro gli insidiosi tedeschi Frantzen/Jebens. Al secondo turno se la vedrebbero contro un italiano (Bortolotti/Cobolli oppure Darderi, che fa coppia con Hidalgo), mentre al terzo turno potrebbero ritrovare Rohan Bopanna, che nel 2024 li sconfisse in finale insieme a Ebden.