Tennis, Djokovic: “378 settimane in vetta al ranking sono qualcosa di impressionante”

Il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Tennis Majors’, ha commentato il suo record di 378 settimane in vetta al ranking, che gli ha permesso di superare lo storico primato di Steffi Graff: “È qualcosa di impressionante, surreale, non avrei mai immaginato di realizzare cose del genere. Da bambino sognavo di vincere Wimbledon ed essere il numero 1. Quando ho realizzato quei sogni volevo di più e ho ancora grandi obiettivi, ho un enorme dedizione al tennis, sono molto orgoglioso di essere tra i migliori di tutta la storia e di poter paragonare il mio nome a leggende come Steffi”.

Il serbo ha poi fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, dopo i problemi accusati durante l’ultima edizione degli Australian Open, vinta proprio dallo stesso atleta balcanico: “Ho trascorso due settimane, quasi tre, senza giocare a tennis e ho costruito una buona base di recupero con gli esercizi in palestra. Negli ultimi giorni ho potuto allenarmi normalmente, non ho sentito alcun dolore per una settimana e ho potuto accumulare le ore in pista necessarie per arrivare al torneo con garanzie, dopo un infortunio serve tempo per recuperare gli automatismi e il ritmo agonistico, non sono ancora al 100% in termini di gioco e mi serviranno alcune partite per fare il aggiustamenti necessari, ma non ho limiti nei miei viaggi, ho solo bisogno di giocare“ .