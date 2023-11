Tennis, Craig Tiley: “Sono certo che Nadal parteciperà agli Australian Open, abbiamo parlato con Kyrgios”

L’organizzatore dell’Australian Open Craig Tiley ha confermato quasi ufficialmente la presenza di Rafael Nadal al primo Slam dell’anno, in programma dal 14 al 28 gennaio 2024. “Rafa si sta allenando praticamente tutti i giorni. E’ uno dei protagonisti del nostro torneo. Dipenderà tutto da come si sentirà, ma vuole giocare e spero che tra pochi giorni riceveremo la conferma ufficiale della sua presenza. Sono certo che verrà in Australia”, le parole di Tiley, che poi si è soffermato su Nick Kyrgios, fermo per problemi fisici da giugno di quest’anno: “Abbiamo parlato con lui e vuole fare tutto il possibile per giocare. Sarebbe fantastico averlo con noi ma la salute personale viene prima di tutto”.