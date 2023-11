Salernitana in ritiro in vista della Lazio: assente Cabral, Dia verso il forfait

La Salernitana è già in ritiro in vista del match di sabato prossimo contro la Lazio. Vista l’importanza della partita, la società ha deciso di anticipare di 24 ore il raduno pre partita a Paestum per poi svolgere la rifinitura, domani, al centro sportivo Mary Rosy. Diversi assenti importanti per Filippo Inzaghi che, dopo l’infortunio di Cabral e quello di Ochoa, dovrà fare a meno di Tchaouna e probabilmente di Dia. Il senegalese ha accusato un problema alla caviglia e sarà al massimo in panchina. Il tridente sarà composto probabilmente da Martegani e Candreva dietro a Ikwuemesi.