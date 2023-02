Tennis, Couacaud sull’infortunio di Djokovic: “Difficile credere che qualcuno sulla Terra possa giocare”

Il tennista francese Enzo Couacaud è stato l’unico a vincere un set contro Novak Djokovic nell’ultima edizione dell’Australian Open, vinta proprio dal serbo, e adesso tornato a parlare dei problemi fisici del suo avversario: “Era la prima volta che giocavo contro di lui. Dalla tv alla realtà, non c’è paragone. Riguardo all’infortunio che dice di avere. E’ qualcosa di importante. Molti atleti non possono continuare in quelle condizioni. Nadal si è infortunato e non ha potuto correre. Mbappé starà fuori per quindici giorni. Stiamo parlando dei migliori atleti, non di quelli che non hanno accesso alle migliori cure o attrezzature. È difficile credere che qualcuno sulla Terra possa farlo. Non ho il suo livello, la sua cura o il suo fisico, ma se prendiamo gli esempi di Nadal o Mbappé, ma soprattutto Rafa, con l’infortunio di Wimbledon non ha potuto nemmeno servire. È un tipo duro”.