Snowboardcross, Coppa del Mondo Cortina D’Ampezzo: paura per Ferrari dopo un incidente in gara

Attimi di spavento nella gara di snowboardcross a Cortina d’Ampezzo, tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023, per quanto accaduto a Filippo Ferrari. Nel corso della sesta batteria, l’azzurro è stato vittima di un contatto in aria con il tedesco Martin Noerl e, ricadendo a terra, ha subito un duro colpo. Se l’atleta teutonico si è rialzato poco dopo e ha lasciato la pista senza conseguenze, non si può dire lo stesso per l’italiano, soccorso immediatamente dai sanitari. Dopo un lungo intervento, Filippo è stato portato via e la gara è potuta riprendere. Al momento non ci sono informazioni precise in merito alle condizioni di Ferrari. Inizialmente si temeva una botta alla testa ma, secondo quanto riportato dalla Rai, l’azzurro avrebbe accusato una botta all’anca. Seguiranno aggiornamenti.

SEGUI IL LIVE DELLA GARA