Ligue 1 2022/2023: il Psg ribalta il Tolosa, 2-1 con i gol di Hakimi e di Messi

Vittoria per il Psg nel match del sabato pomeriggio di Ligue 1 2022/2023, valido per la ventiduesima giornata contro il Tolosa. Ospiti che passano in vantaggio al 20′, con la rete direttamente da calcio di punizione di Branco van den Boomen. In chiusura di primo tempo Hakimi mette dentro un assist di Soler per il pareggio. Verso l’ora di gioco, ci pensa poi Leo Messi, ancora su assist del solito Hakimi, a ribaltarla. 2-1 il risultato finale. Capitolini sempre primi, che allungano a 54 punti. Tolosa che invece si pianta in dodicesima posizione.