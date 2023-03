Tennis, Carla Suarez Navarro fornisce un aggiornamento sulla sua gravidanza: “Gemelli in arrivo!”

Risale allo scorso dicembre l’annuncio di gravidanza dell’ex tennista spagnola Carla Suarez Navarro, pronta a mettere su famiglia con la compagna Olga García. Ora, l’ex numero sei del mondo fornisce un nuovo aggiornamento a pochi mesi dal parto: sono due le creature che porta in grembo e che nasceranno tra pochi mesi. “Qualche mese fa abbiamo annunciato con grande entusiasmo che saremmo diventate madri. Pochi giorni dopo, ci hanno dato una doppia gioia. GEMELLI IN ARRIVO! Conto i giorni per vedervi e goderci insieme questa nuova tappa”, ha scritto l’iberica sui social.

Hace unos meses les anunciamos muy ilusionadas que íbamos a ser madres. Unos días después, nos dieron doble alegría.

¡GEMELAS EN CAMINO!

Contando los días para veros y disfrutar juntas esta nueva etapa ⏳❤️ pic.twitter.com/I8LsSR5KE0 — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) March 29, 2023