Napoli, Raspadori lavora in gruppo. Lozano e Zielinski rientrano dalle nazionali

Prosegue la preparazione del Napoli in vista del match casalingo di domenica sera, alle 20.45 al Maradona, contro il Milan. Dopo l’attivazione muscolare, la squadra ha svolto una partita a campo ridotto. Successivamente il gruppo si è sottoposto ad un lavoro di forza e ad esercitazioni tecnico-tattiche. Raspadori ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Personalizzato in campo per Demme e Bereszynski, mentre Lozano e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali.