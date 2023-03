Milan, Vieri contro la proprietà: “Non spende nulla, i dirigenti e Pioli son costretti a fare i miracoli”

Bobo Vieri, ascoltato dal Corriere dello Sport, ha elogiato lo straordinario Napoli di questa stagione: “È una macchina perfetta, non ho mai visto un club presentarsi così forte dopo una vera e propria rivoluzione tecnica. Ma le squadre di Spalletti giocano bene a calcio, è sempre stato così. La sua impronta è riconoscibilissima, sa leggere perfettamente ogni dettaglio nei vari momenti della gara e della stagione. Dovrà stare molto attento al Milan, ma non sarebbe una sorpresa se vincesse la Champions”.

Qualche lode in meno verso la società milanese, in particolar per la proprietà: “I rossoneri hanno due fenomeni come Maldini e Massara, ma la proprietà deve smetterla di nascondersi e uscire allo scoperto. Il Milan non spende niente e poi i dirigenti e l’allenatore Pioli son costretti a fare i miracoli. Vanno chiariti gli obiettivi”.