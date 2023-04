Tennis, Bouchard: “E’ come se avessi vissuto due carriere diverse, questa è una fase di reset”

La tennista canadese, Eugenie Bouchard, nel corso di un’intervista concessa al sito ufficiale della WTA, ha raccontato il suo attuale rapporto con il tennis: “Potrei vivere il resto della mia vita senza colpire di nuovo una pallina da tennis, ma sono una combattente e il mio desiderio è lavorare sodo. Impazzirei se non avessi un progetto che mi motiva e ora che sono ancora giovane e in forma voglio giocare a tennis. Vedrò cosa farò dopo, quando la mia condizione fisica mi impedirà di essere un atleta professionista. È come se avessi vissuto due carriere diverse. È incredibile pensare che meno di un decennio fa stavo combattendo contro i migliori al mondo. Prendo questa fase come una sorta di reset. Ricordare ciò di cui ero capace mi dà fiducia. Sono migliorata molto a livello mentale, in termini di pazienza e tenacia, essendo questo ciò che mi ha permesso di superare l’infortunio alla spalla”.