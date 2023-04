Fiorentina, Barone: “Il futuro è legato allo sviluppo del settore giovanile per abbassare i costi”

Joe Barone, Dg della Fiorentina, nel corso della presentazione di un libro scritto dall’ex d.g. della Figc ed attuale direttore di Social & Environmental Sustainability della Uefa, Michele Uva, ha dichiarato: “Il nostro progetto di sostenibilità si lega al nostro futuro centro sportivo, il Viola Park, che può contare anche su due nuovi stadi seppur di ridotte dimensioni. Il nostro futuro è legato allo sviluppo del nostro settore giovanile per abbassare i costi. Abbiamo nei nostri settori giovani giocatori di livello, ed adesso col futuro centro sportivo lavoreremo sempre di più per portare quanti piu’ giovani possibili nella nostra prima squadra”.

Poi ha continuato: “Rocco Commisso che ha deciso di restituire al calcio italiano quanto ricevuto, abbiamo messo sia soldi che idee nel calcio italiano per realizzare i nostri progetti. La Fiorentina è un esempio di regole, leggi e burocrazie. Quando c’è voglia e ci sono i soldi, e trovi il Comune che vuole arrivare all’obiettivo comune, si può fare il lavoro. Si dice spesso che in Italia non si possono fare le cose. Noi siamo un bell’esempio perché col nuovo centro sportivo siamo arrivati ad un obiettivo importante”.