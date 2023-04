Beach Volley, World Tour 2023: Gottardi/Menegatti verso la qualificazione. Out Lupo/Rossi

Inizia oggi il terzo torneo Elite 16 dell’anno in Brasile, il via con le qualificazioni. Due le coppie italiane inserite nel tabellone maschile, Nicolai/Cottafava e Ranghieri/Carambula, mentre in quello femminile Gottardi/Menegatti proveranno a superare le qualificazioni affrontando questa sera le tedesche Ittlinger/Borger. Le due giocano insieme dall’inizio della stagione, e vantano complessivamente 189 presenze nel World Tour e un doppio nono posto nei Challenge di La Paz e Itapema. Daniele Lup ed Enrico Rossi sono stati invece eliminati al primo turno contro i canadesi Schackter/Dearing.

Da domani scenderanno in campo le due coppie di punta del movimento azzurro, Nicolai/Cottafava sono inseriti nel Girone A, e debutteranno contro i norvegesi Mol/Sorum, numeri uno del ranking. per poi affronterare una coppia proveniente dalle qualificazioni e infine la coppia ceca Perusic/Schweiner, allenata dagli italiani Tomatis e Galli.

Ranghieri/Carambula invece sono inseriti nel Girone D e debutteranno domani contro una coppia qualificata, poi affronteranno Andre/George e infine la coppia olandese Immers/Van de Velde. Si qualificano direttamente per i quarti le prime classificate di ogni girone e per gli ottavi le seconde e le terze classificate.