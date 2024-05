Tennis, boom di ricerche su Subito: gli italiani puntano soprattutto sulla second hand

Complice l’exploit di Jannik Sinner, è ormai più che giusto utilizzare il termine ‘tennis-mania‘ per quanto riguarda gli italiani. E’ quanto emerso anche dall’osservatorio Second Hand Economy condotto da BVA Doxa per Subito. Nel 2023, infatti, la compravendita di oggetti usati nella categoria Sport & Hobby ha generato in Italia un valore di 3,2 miliardi di €.

Nel nostro Paese si punta molto dunque sull’attrezzatura sportiva base a basso costo, magari per avvicinarsi a un nuovo sport senza fare follie dal lato economico o per affidarsi alla convenienza dell’usato per permettersi un modello più evoluto. Nello specifico, Sport & Hobby occupa il secondo posto nella categoria della compravendita online, con il 55% degli italiani che ha dichiarato di aver comprato almeno una volta articoli sportivi usati. Stesso discorso per le vendite second hand online, dove Sport & Hobby ricade sempre al secondo posto, con oltre un terzo degli italiani (44%), che dichiara di avvalersi di questa modalità per vendere articoli sportivi.

Per quanto riguarda il tennis nello specifico, sono bastati i primi due mesi dell’anno per raggiungere il 50% di tutte le ricerche fatte nell’anno precedente, con una crescita importante di interesse. L’articolo più cercato – come facilmente ipotizzabile – è la racchetta. E proprio su Subito ammontano a 12.200 gli annunci relativi al tennis attualmente disponibili sulla piattaforma: al primo posto per numero di annunci ci sono le racchette, seguite da accessori come palline, grip o anti-vibrazione.