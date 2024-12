La nuova stagione di tennis è iniziata, con i protagonisti del circuito internazionale impegnati tra Brisbane, in Australia, e Hong Kong. In Oceania, sono andati in scena sette match, validi per il primo turno del torneo 250. Dimitrov ha firmato il successo, mentre Rune è caduto sotto Lehecka. Vittoria poi per Bonzi e Jarry, così come per Michelsen. In campo anche Matteo Berrettini, piegato da Thompson in tre set. Nel doppio, la coppia Djokovic-Kyrgios ha vinto contro Erler-Mies in tre set. A Hong Kong, Marozsan ottiene la vittoria in due set, così come Norrie, Huesler e Canas. Diallo la spunta su Grenier, in un match terminato dopo tre parziali. In campo anche tre azzurri: Sonego, Passaro e Darderi, con i primi due che hanno passato il turno.

Bene Dimitrov, Rune crolla contro Lehecka

Dimitrov ha avuto la meglio su Hanfmann, chiudendo l’incontro in due set. Il primo parziale si è chiuso ai vantaggi, dove il bulgaro ha vinto per 7-6(5). Nel corso del secondo set, si sono definiti più chiaramente gli equilibri e Dimitrov ha collezionato un convincente 6-3. Avvio di stagione da dimenticare invece per Holger Rune. Il danese è crollato contro il ceco Lehecka, che ha avuto la meglio in due set. Il primo parziale è finito per 7-5, mentre il secondo set ha visto Lehecka ottenere un 6-3, che gli è valso il pass per il turno successivo.

Il match tra il francese Bonzi e il cileno Tabilo si è dimostrato equilibrato, con il francese che la spuntata in tre parziali. Il set di apertura si è rivelato combattuto, con il punteggio finale di 6(8)-7. Anche il secondo set si è prolungato fino ai vantaggi, dove l’ha spuntata il transalpino per 7-6(5). Il terzo set ha visto l’ago della bilancia pendere verso il Bonzi, che ha chiuso i giochi per 6-4. Successo in tre set anche per Michelsen, che ha battuto O’Connell. Il primo parziale è finito 6-4 in favore dello statunitense, con l’avversario che ha risposto per 4-6. A decidere il vincitore è stato un intenso tie-break, finito per 7-6(10). Jarry ha infine staccato il pass per la prossima fase, battendo Navone per 7-5, 7-6(7).

Avvio vincente per il Djokovic-Kyrgios

Nel doppio, Novak Djokovic e Nick Kyrgios piegano la coppia composta da Alexander Erler e Andreas Miles in tre set. Il primo set è andato al duo serbo-australiano per 6-4. Il secondo parziale si è dimostrato più combattuto ed è terminato solo ai vantaggi, con Erler e Miles che l’hanno spuntata per 6(4)-7. Infine, il match è stato deciso da un ultimo set, finito per 10-8.

“Voglio ringraziare Nick per aver giocato con me“, ha dichiarato Djokovic nel post partita. “L’altro giorno ha detto che sarebbe dovuto essere un piacere giocare questo doppio: sì, Nick, è un piacere. Non ho giocato molte partite di doppio nella mia carriera, soprattutto negli ultimi cinque anni, quindi ho seguito tutto quello che diceva Nick“. La parola passa poi a Kyrgios: “Mi ha sorpreso che a volte Nole dubitasse di se stesso. Ho pensato: ‘Fratello, sei il migliore di tutti i tempi, vai avanti, fai quello che devi fare’. Non mi sono mai mosso come lui in tutta la mia vita . Cerco di essere professionale, ma non so quale Nick Kyrgios la gente voglia vedere, quello che rompe le racchette o quello che è più concentrato sulla ricerca della vittoria… quindi cerco di trovare un equilibrio, un punto intermedio“, ha concluso.

Buona la prima per Norrie

Sui campi di Hong Kong, va in scena il primo turno del torneo ATP 250. Marozsan vince in due set contro Safiullin, con l’ungherese che domina un primo set terminato 6-1. Nel corso del secondo set, l’atleta neutrale entra nel ritmo del gioco, mettendo in difficoltà l’avversario. Non è però abbastanza e Marozsan vince per 7-6(9). Norrie vince su Tien, chiudendo la partita in due parziali. L’inglese vince il primo set per 6-3 e si ripete nella seconda frazione, terminata 7-5. Lo svizzero Huesler ha poi la meglio su Kotov. Il primo set si chiude ai vantaggi per 7-6(7), mentre nel secondo parziale Huesler riesce a imporsi maggiormente, conquistando il 6-4. Diallo batte Grenier dopo quasi due ore in campo e tre set giocati. Il primo set termina in favore del francese, che vince per 4-6. Il canadese risponde nel parziale successivo, che termina con uno schiacciante 6-1. Infine, la partita viene decisa dal terzo set, che termina 7-5. Infine, Calas vince su Cul in due set. Lo spagnolo ottiene un deciso 6-2, 6-3 ai danni dell’avversario cinese.