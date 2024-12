Fabio Cannavaro ha la sua nuova panchina: i risultati deludenti della squadra in questione hanno spinto la società a cambiare guida.

Chi ama il calcio non può non ricordarsi di Fabio Cannavaro e delle sue imprese calcistiche da giocatore; tra le più memorabili il Mondiale del 2006 e il Pallone d’Oro assegnatogli lo stesso anno.

Difensore di prima classe, Fabio Cannavaro ha indossato le maglie di Napoli, Parma, Inter e Juventus, per poi approdare nel 2006 in Liga al servizio dei Real Madrid, con i quali ha vinto due Campionati consecutivi. Ritornato in bianconero nel 2009, ritrova il suo ex compagno Ciro Ferrara, stavolta nelle vesti di allenatore, ma la sua seconda permanenza a Torino dura ben poco: nel 2010 Cannavaro decide di firmare per l’Al-Ahli, squadra con la quale, l’anno seguente, porrà fine alla sua carriera da calciatore.

Tuttavia, tra Cannavaro e il calcio c’è un filo rosso che li unisce, come cita una canzone italiana. Infatti, dopo aver ricoperto i ruoli di ambasciatore e consulente strategico per l’Al-Ahli e aver tentato di progettare la nascita della Premier League Indiana, il campione del mondo è tornato in prima linea sotto le vesti di allenatore.

Guangzhou Evergrande, su richiesta di Marcello Lippi, Al-Nassr, TJ Quanjian, Benevento e Udinese sono le squadre in cui Fabio Cannavaro ha presenziato come allenatore. L’ultima sua esperienza è avvenuta in Italia, proprio nella stagione 2023-2024, dove è riuscito a condurre alla salvezza il club friulano durante l’ultima giornata di campionato.

Dopo qualche mese di stop sembrerebbe essere tornata per Cannavaro una grande possibilità di ritorno in panchina in un campionato ancora inesplorato, quello croato.

Cannavaro nuovo allenatore della Dinamo Zagabria? L’indiscrezione

Nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità_ Fabio Cannavaro è diventato il nuovo allenatore della Dinamo Zagabria.

Il club croato sta affrontando delle difficoltà sotto la guida dell’attuale mister, Nenad Bjelica, che ha ricevuto tempestivamente l’esonero da parte della dirigenza.

Attualmente la Dinamo Zagabria si trova al terzo posto della classifica, con 29 punti e solo una vittoria nelle ultime cinque partite disputate.

In vetta alla classifica, invece, troviamo il Rijeka, squadra allenata da Rino Gattuso. Infatti, qualora l’operazione Cannavaro-Dinamo dovesse andare in porto, i due campioni del mondo si ritroverebbero a combattere per concludere al meglio il Campionato. La dirigenza della Dinamo Zagabria sembrerebbe intenzionata a puntare sull’italiano per sperare di vincere il Campionato, dopo sette titoli consecutivi.

Da notare, però, che l’allenatore affronterà il Milan in Champions League: la società rossonera deve far fronte con una crisi di non poco conto, ma è chiaro che le ultime vicende legate alla guida tecnica dei rossoneri possono rappresentare già da oggi un possibile ostacolo per la squadra croata, chiamata comunque a una prestazione importante per impensierire il Diavolo che, al netto di tutto, ha un organico decisamente migliore.