Tennis, l’annuncio di Murray: “Non ho intenzione di giocare oltre quest’estate”. Ritiro dopo le Olimpiadi?

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per mano di Humbert nel secondo turno dell’Atp 500 di Doha, Andy Murray ha fatto chiarezza sul suo futuro, stavolta in maniera definitiva: “Mi viene chiesto del ritiro dopo ogni singola partita che gioco. Questa domanda mi ha stancato e non ne parlerò fin quando sarà il momento. Comunque non ho in mente di giocare oltre quest’estate“.

Il britannico sembra dunque ormai prossimo alla sua ‘Last Dance’ ed ha rivelato: “Probabilmente tornerò a giocare al Roland Garros, mi piacerebbe prendervi parte un ultima volta. Amo il torneo e giocare a Parigi. Le Olimpiadi (che si disputeranno proprio sulla terra rossa dell’impianto di Bois de Boulogne) non c’entrano, l’avrei giocato a prescindere“.

Un po’ a sorpresa, l’ultimo torneo di Murray non sarà però Wimbledon: “Pur essendo un torneo molto speciale per me in quanto britannico, e probabilmente il più importante di questo sport, dopo ci sono le Olimpiadi e mi piacerebbe giocarle. Far parte della squadra britannica è stata una delle esperienze più bella della carriera. Non vorrei necessariamente scegliere tra i due“.