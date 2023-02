Tennis, ancora infortunato Kyrgios: annunciato il ritiro dall’Indian Wells e il Miami Open

Brutte notizie per Nick Kyrgios, l’australiano continua a non riprendersi dall’infortunio patito a inizio anno, una ciste parameniscale derivata da una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro. Il tennista ha annunciato il ritiro per i prossimi tornei del circuito ATP: l’Indian Wells e il Miami Open, il che significa che non vedremo l’australiano in azione per tutto il mese di marzo. Non si può avere quindi ad oggi la conferma di quando tornerà in campo Nick Kyrgios.