Caos in Romulea-Trastevere, tifoso stende giocatore ospite con un pugno

Nella giornata di ieri sul campo della Romulea si è verificato un brutto episodio durante la partita tra i padroni di casa ed il Trastevere, valevole per il campionato Elite Under 15. La società di casa ha spiegato attraverso un comunicato cosa sia accaduto dopo circa venti minuti di gioco sul punteggio di 1-0: “A seguito di un fallo commesso da un giocatore del Trastevere, sanzionato con il cartellino giallo dal direttore del gara, uno spettatore che si presume imparentato con un nostro calciatore offendeva l’attaccante del Trastevere; il giocatore in questione, a questo punto si avvicinava verso il recinto di gioco per rispondere all’offesa e veniva allontanato con una manata al volto da parte dello spettatore”.

Il presidente del Trastevere, Pier Luigi Betturri, ha chiarito il fatto: “Il nostro giocatore, D.F., è stato messo ko da un pugno, e a quel punto l’arbitro Forciniti della sezione di Roma 1 ha ritenuto opportuno non far riprendere la partita. Indipendentemente da quello che deciderà il giudice sportivo nella sua imparzialità, sarebbe bello disputare un Romulea-Trastevere in un contesto di massimo fair-play. Mi sento di esprimere piena solidarietà alla società e al suo presidente Nicola Vilella, un fraterno amico. Censurato l’episodio accaduto, va detto che la Romulea interpreta il calcio con correttezza e sportività e con i medesimi valori che sempre hanno contraddistinto anche il Trastevere. Il club di via Farsalo per noi rappresenta una società sorella con la quale abbiamo affrontato con lealtà mille e mille battaglie sui campi di calcio”.

La risposta della Romulea non si è fatta attendere: “Il club esprime la più ferma condanna degli atteggiamenti tenutesi fuori dal campo quali contrari ai valori ed ai principi dello sport che sia la Romulea ed il Trastevere perseguono preminentemente con continuità centenaria. Preme altresì sottolineare che nessun tesserato ha tenuto atteggiamenti violenti o aggressivi e che la situazione si è normalizzata immediatamente dopo il fatto isolato. Annunciato il ricorso qualora il giudice sportivo non disporrà l’auspicabile ripetizione della gara addebitando illegittimamente la sospensione della stessa alla Romulea”.