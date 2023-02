Futsal, il Ct Bellarte: “Macedonia del Nord avversario difficile. Il pubblico ci potrà aiutare”

L’Italia Futsal si prepara alle sfide per la qualificazione all’Elite Round per il Mondiale 2024. Max Bellarte ha portato delle novità fra i 18 convocati per il penultimo appuntamento del Main Round prima dell’epilogo in Svezia, previsto l’8 marzo. Saranno cinque le new entry: dalla promozione in prima squadra dell’azzurrino Schettino, capitano dell’Under 19 a Carmelo Musumeci e Alex Merlim. “Il pubblico amico potrà essere un fattore importante nella partita. Questa è una Nazionale molto amata, perché i tifosi si identificano nei giocatori, come esempi da seguire. Tutti possono ambire a farne parte. Far vivere ai ragazzi un ambiente competitivo come quello di questi giorni, rappresenta un fattore di crescita notevole”, ha dichiarato il tecnico.

Di seguito i convocati.

Portieri: Jurij Bellobuono (Real San Giuseppe), Lorenzo Pietrangelo (Napoli Futsal), Gianluca Parisi (Sandro Abate).

Giocatori di movimento: Francesco Lo Cicero (Ecocity Genzano), Gennaro Galletto (Real San Giuseppe), Lorenzo Etzi (360GG Monastir), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Cristopher Cutrupi (Olimpus Roma), Nicola Cutrignelli (Olimpus Roma), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Marcelo Padilha (Olimpus Roma), Gabriele Ugherani (Sandro Abate), Enrico Donin (Mantova), Alessandro Schettino (L84), Carmelo Musumeci